En 52 Joer ale Steward vu British Airways ass zesummegebrach an nach am Fliger gestuerwen, Passagéier waren Zeien.

Kuerz éier de Fliger vu London Heathrow op Hongkong fléie sollt, ass et op Silvester zum Virfall komm. E Passagéier mat medezinescher Ausbildung huet direkt éischt Hëllef geleescht an de Pilot hat eng Ambulanz geruff. Trotzdeem konnt de Mann net reaniméiert ginn.

De Fluch gouf annuléiert an op deen nächsten Dag verluecht. "Eis Gedanken an dëser schwéierer Zäit si bei der Famill an de Frënn vun eisem Aarbechtskolleeg" äussert sech British Airways.

Dobäi ass et schonn deen zweeten Doudesfall vun engem Steward bei der Fluchgesellschaft bannent kuerzer Zäit. Den 23. Dezember war schonn en aneren 52 Joer ale Mann an den USA gestuerwen. Nodeems dësen a sengem Hotelszëmmer dout fonnt gi war, war och dëse Vol vun Newark op London Heathrow gestrach ginn.