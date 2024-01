De Linnefluch vu Japan Airlines war en Dënschdeg no der Landung mat engem Fliger vun der Garde-côte zesummegestouss an ausgebrannt.

D'Pilote vun der accidentéierter Passagéiermaschinn vu Japan Airlines (JAL) haten der Fluchgesellschaft no kee "Siichtkontakt" mat dem kollidéierte Fliger vun der Garde-côte. Déi dräi Piloten hätten och net d'Feier, dat duerch den Zesummestouss ausgebrach war, kënne gesinn, sou e JAL-Spriecher en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP géintiwwer. Si wieren eréischt vum Equipage an der Kabinn informéiert ginn.

De Linnefluch vu Japan Airlines war en Dënschdeg no der Landung mat engem Fliger vun der Garde-côte zesummegestouss an ausgebrannt. All 379 Passagéier vun der Passagéiermaschinn konnten iwwer Noutrutsche gerett ginn. Fënnef Membere vum Equipage vum Garde-côte-Fliger sinn ëm d'Liewe komm, nëmmen de Pilot huet schwéier blesséiert iwwerlieft.

D'Piloten hate Sekonnen no der Landung een Opprall gespuert, sou ee JAL-Spriecher. Engem Bericht vun der Chaîne NHK no hat de Chef-Steward dem Cockpit gemellt, datt de Fliger géing brennen an ëm d'Erlabnis gefrot, fir d'Noutausgäng opzemaachen. Deen Ament huet sech d'Kabinn scho mat Damp gefëllt.

En Donneschdeg ginn d'Ermëttlunge vun den Enquêteuren aus Japan, Frankräich, Groussbritannien a Kanada weider. Si probéieren, fir déi genee Ursaach vum Accident ze klären.