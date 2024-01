Däitschland stéisst esou wéineg CO2 aus wéi fir d'läscht viru 70 Joer. Virun engem Duerchbroch ass d'Land awer nach wäit ewech, esou Experten.

Berechnunge vun der Organisatioun Agora Energiewende weisen, dass eis däitsch Noperen 2023 esou wéineg Zäregaser produzéiert hunn, wéi zanter siwe Joerzéngten net méi. Deemno ass den CO2-Austouss par Rapport zu 2022 ëm 73 Milliounen Tonnen op 673 Milliounen Tonnen erof gaangen. Dat ass e Réckgang vu 46 Prozent am Verglach zu 1990. Virgestallt gouf d'Etüd Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2023 um Donneschdeg zu Berlin.

Fir déi Jore virun der Vereenegung goufen d'Date vun der Bundesrepublik an der DDR zesummegerechent.

Wat sinn d'Ursaache fir de Réckgang?

Nëmme ronn 15 Prozent géingen dem Ausbau vun erneierbaren Energie zoustoen. Ongeféier d'Hallschent geet op kuerzfristeg Effekter zeréck wéi engem verréngerte Stroumverbrauch. Déi niddreg Emissioune kommen awer dohier, dass déi däitsch Industrie net méi sou staark ass. Virun allem d'Produktioun vun der energieintensiver Industrie hätt ofgeholl an d'Land doduerch als Industriesite geschwächt. "Wann d'Emissiounen doduerch einfach an d'Ausland verlagert ginn, huet d'Klima näischt dovun", erkläert de Simon Müller, däitschen Direkter vun Agora.

Den Haaptgrond fir de bessere Klimabilan wier, dass 2023 manner Stroum aus dem klimaschiedleche Verbrenne vu Kuel produzéiert gouf. D'Emissioune vun der Stroumproduktioun sinn nämlech ëm 46 Milliounen op 177 Milliounen Tonnen CO2 erof gaangen, wat nëmmen nach hallef esou vill ass wéi 1990.

Weider war de Stroum lescht Joer wéinst der Ukrainkris och méi deier ginn, wouduerch de Verbrauch am Verglach mat 2022 ëm 3,9 Prozenter erof gaangen ass.

Problemer bléiwe bei Gebaier a beim Verkéier

Agora geet dovun aus, dass de Secteur vun de Gebaier scho fir déi véierte Kéier säi Klimazil net erreecht huet. D'Emissioune wieren nëmmen ëm 3 Milliounen op 109 Milliounen CO2 erof gaangen, wat wuel virun allem doru läit, dass d'Leit duerch dat waarmt Wieder manner gehëtzt hunn.

Am Verkéierssecteur wier et déi drëtte Kéier, dass d'Zil net erreecht gouf. Och hei wieren se an 12 Méint ëm 3 Milliounen op 145 Milliounen Tonnen CO2 erof gaangen.

Top Wäerter bei der Solarenergie, manner gutt beim Wand

Den Ausbau vun der Solarenergie hätt zu esou gudde Wäerter bäigedroe wéi nach ni. Obwuel et manner Sonnestonnen am Joer 2023 goufen, ass d'Quantitéit u Stroum, déi doduerch produzéiert gouf an d'Luucht gaangen. "An dësem Beräich si mer um gudde Wee, fir eis Klimaziler 20230 ze erreechen", seet de Simon Müller.

Och d'Wandrieder hätte méi Energie produzéiert wéi déi däitsch Kuelekraaftwierker. Allerdéngs wier et nach ëmmer ze mann, fir d'Klimazil 2030 ze erreechen. "Dat läit och dorun, dass d'Prozedur fir Geneemegungen heibäi méi komplizéiert ass, wéi bei der Solarenergie. Trotzdeem sinn d'Autorisatioune geklommen".