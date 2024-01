De südkoreanesche Verdeedegungsministère huet gemellt, dass méi wéi 200 Granate vun der nordkoreanescher Westküst aus ofgeschoss gi wieren.

Südkorea huet d'Bierger vun zwou Insele westlech vum Festland opgeruff, sech a Sécherheet ze bréngen, well dës kuerz virun der nordkoreanescher Grenz leien. D'Aktioun gëtt als "provokativen Akt, deen de Fridden op der koreanescher Hallefinsel a Gefor setzt", bewäert. Dat huet de Verdeedegungsministère zu Seoul matgedeelt.

Den nordkoreanesche Militär hätt iwwer 200 Schëss an de Gebidder Jangsan-got am nërdlechen Deel vu Baengnyeong an den nërdleche Gebidder vun der Insel Yeonpyeong ofginn. D'Granate wieren nërdlech vun der Mieresgrenz an d'Gielt Mier gefall, Schied hätt et keng ginn. Nordkorea misst direkt mat dësen Aktiounen ophalen, sou d'Fuerderung vum südkoreanesche Verdeedegungsministère. An enger Erklärung gëtt gewarnt, et wäert ee mat "entspriechende Moossname" reagéieren.

Datt d'Bewunner vun den zwou Insele sech missten a Sécherheet bréngen, wier eng "präventiv Moossnam". 2010 waren nordkoreanesch Granaten op eng vun den Insele geschoss ginn. Véier Mënsche waren deemools ëmkomm. Am Gebitt ëm d'Mieresgrenz war et an der Vergaangenheet e puer Mol zu Gefechter tëscht Krichsschëffer vu béide Länner kommt. Déi sougenannten Nërdlech Grenzlinn (NLL) gëtt vun Nordkorea net unerkannt. D'Linn gouf nom Korea-Krich eesäiteg vun engem UN-Kommando gezunn.

Rezent hat den Kim Jong Un ëmmer nees betount, Nordkorea wär op Krich géint Südkorea an den Alliéierten USA preparéiert. Staatsmedien hate gemellt, hien hätt bei enger rezenter Visitt an enger Fabrick dozou opgeruff, d'Produktioun vu Rakéitewërfer z'erhéijen.