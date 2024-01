E Freideg war zu Paräis eng Gedenkzeremonie zu Éiere vum verstuerwenen Europa-Politiker Jacques Delors. Dobäi waren europäesch a franséisch Politiker.

Op Invitatioun vum franséische President Emmanuel Macron war och de Lëtzebuerger Premier Luc Frieden op der Zeremonie an der "Cour d'honneur de l'Hôtel natinoal des Invalides" zu Paräis.

E Mëttwoch ass de franséische Politiker Jacques Delors am Alter vun 98 Joer gestuerwen. Hie war ee vun den Architekte vun der europäescher Unioun. Ënnert anerem war den Delors tëscht 1985 an 1995 President vun der EU-Kommissioun, éier dat Joer de Jacques Santer d'Presidence iwwerholl hat. De Jacques Delors hat sengersäits de Posten 1985 vum Gaston Thorn iwwerholl. 1995 war en decisiivt Joer fir de PS-Politiker, well hien d'Kandidatur als Successeur vum François Mitterand net ugeholl huet an dunn och net méi am politeschen Dagesgeschäft aktiv war.

Nieft dem Jean Monnet gëtt de Jacques Delors als ee vun de markantsten Europapolitiker beschriwwen, deem seng Meritte fir de Prozess vum europäesche Marché Intérieur onkontestéiert sinn.