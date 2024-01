Et hätt een eng Rei Kommandante kënnen ëmbréngen, Waffe saiséieren a Munitioun zerstéieren.

Zwou Brigade vun der Hamas kënnen doduerch net méi operéieren, esou déi israeelesch Arméi. Et hätt een och ënnerierdesch Tunnellen entdeckt an zerstéiert.

Déi israeelesch Arméi huet ugekënnegt, sech elo op den Zentrum an de Süde vu Gaza ze konzentréieren. An dës Regioune goufen awer och eng ganz Partie palästinensesch Zivilisten hin evakuéiert.

Déi humanitär Situatioun an der Gazasträif verschlechtert sech iwwerdeems. Dat däitscht Rout Kräiz huet dowéinst 33 Tonnen Hëllefsgidder op de Wee an den Noen Oste geschéckt. Dorënner sinn Zelter a Rettungsrucksäck.

D'Zil vun den Hëllefsorganisatioune wier et, fir d'Noutversuergung ze garantéieren. Vill Leit hunn hiert Doheem verluer a sinn den Ament op der Flucht. Dat virun allem am Zentrum an am Süde vu Gaza.