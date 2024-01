Op engem Geriicht zu Oslo gëtt hien dofir um Méindeg gehéiert. Sengem Affekot no, géif déi laang Isolatiounshaft seng Mënscherechter blesséieren.

De norwegesche Justizministère gesäit dat anescht, well hie viru allem aus Sécherheetsgrënn vu anere Prisonéier misst getrennt bleiwen.

De Breivik hat am Joer 2011 am ganze 77 Leit ëmbruecht, duerch eng Bomm zu Oslo an mat engem Maschinne-Gewier op der Insel Utoya. Hien krut d’Héchststrof vun 21 Joer Prisong, déi awer verlängert kënne ginn, wann hie weider eng Gefor fir d’Gesellschaft duerstellt.