Et wier déi éischt Moundlandung zanter der Apollo-Missioun virun iwwer 50 Joer. Bis zur Landung dauert et awer nach.

Um Méindegmoien ass d'Rakéit vum Typ Vulcan Centaur ofgehuewen. Peregrine, deen Deel vun der Rakéit, dee lande wäert, huet wëssenschaftlech a kommerziell Fracht aus verschiddene Länner u Bord. Déi onbemannt Kapsel vun der amerikanescher Entreprise Astrobotic soll den 23. Februar am Gebitt Sinus Viscositatis landen. Domat wier et déi éischt - wann och ouni Passagéier - Moundlandung zanter der Apollo-Missioun 1969.

Garantéiert ass den Erfolleg allerdéngs net. Am Abrëll 2023 hat schonns eng japanesch Firma eng änlech Missioun lancéiert. Dobäi wieren et Feeler bei de Berechnunge ginn, sou dass een dovun ausgeet, datt de Lander am fräie Fall op d'Iwwerfläch vum Mound gestierzt ass. Wier de Versuch vun de Japaner gegléckt, wier et déi éischt privat Moundlandung gewiescht. Elo start deen zweete Essai.

Bei der Peregrine Mission One konnte sech privat Persoune Plaz fir den Transport vu Material kafen. Och d'NASA huet e puer Geräter u Bord, fir Erkenntnisser ze gewannen an uschléissend, eng eege Missioun virzebereeden. Si wéilte sech "besser dorop virbereeden, eng bemannte Missioun zeréck op de Mound ze schécken", huet den NASA-Wëssenschaftler Paul Niles erkläert.

Enn 2024 wëll d'NASA mat dräi Männer an enger Fra wärend der Missioun Artemis 2 wärend 10 Deeg ronderëm de Mound fléien. 2025 sollen dann am Kader vun der Artemis 3 nees Astronauten um Mound landen. D'Zil vum Artemis-Programm ass et eng permanent Moundbasis als Grondsteen fir d'Missioun op de Mars opzeriichten.