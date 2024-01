Eegenen Informatiounen no huet China e Spioun vum britteschen Auslandsgeheimdéngscht festgeholl. De Verdächtege soll Staatsgeheimnisser verroden hunn.

D'Autoritéite reprochéieren de Britten, eng Persoun geschéckt ze hunn, fir Informatiounen ze beschafen. Esou heescht et an engem Bescheed um Méindeg vu Peking. D'Persoun, déi an dëser Matdeelung nëmme mam Familljennumm Huang genannt gëtt, soll deemno vertraulech Staatsgeheimnisser aus verschiddene Fäll un den MI6 weiderginn hunn.

De brittesche Geheimdéngscht hat 2015 en Accord fir eng Zesummenaarbecht mam Huang ofgeschloss an dës Persoun fir d'Aarbecht ausgebilt. De Spioun wier e puer Mol a China gereest, fir Informatiounen ze sammelen, a Leit fir den MI6 ze rekrutéieren. Viru senger Enttarnung hätt hien 17 Informatioune vum chineesesche Geheimdéngscht weider ginn.

Déi verdächteg Persoun soll net déi chineesesch Staatsbiergerschaft hunn, weider Informatioune ginn et keng. Deemno ass och onkloer aus wéi engem Land d'Persoun kënnt an ob et sech ëm e Mann oder eng Fra handelt. D'Autoritéiten hätte "strofrechtlech Moossnamen" an d'Weeër geleet. Dorënner kéinte Fräiheetsaschränkunge wéi eng Festnam falen.