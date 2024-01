Videoe vun enger neofaschistescher Versammlung suergen an Italien fir Opreegung. Eng Mass u Mënschen hieft synchron de rietsen Aarm.

De Geste ass an Italien als "Saluto romano" bekannt a gëtt, obwuel en am ganze Land verbueden ass, ëmmer nees bei Rassemblementer vun Neofaschiste gewisen. D'Versammlung war schonns e Sonndegowend, ma d'Videoen hu sech eréischt um Méindeg iwwert déi sozial Medie verbreet.

D'Mënschen hate sech um Joresdag vun de sougenannten Acca-Larentia-Morden versammelt. De 7. Januar 1978 hate Lénksterroristen zwee jonk Neofaschisten an der Via Acca Larentia erschoss. Een Drëtten ass méi spéit verstuerwen. Zanterhier ass all Joer eng Gedenkfeier virum fréiere Sëtz vum neofaschistesche Movimento Sociale Italiano (MSI). Et ass eng Beweegung, déi vu Faschisten an den Unhänger vum Mussolini gegrënnt gi war.