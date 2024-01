E Premier a Frankräich ass eng Zort Sécherung. Wann d'Spannung ze héich ass, fiert de Fusibel ewech.

Genau dat ass der Elisabeth Borne geschitt, wéi sou dacks bei de Locatairen am Matignon zu Paräis. De Beruff vum Premier am Hexagon ass meeschtens vun net all ze laanger Dauer.

Elisabeth Borne - E Reportage vum Elisabeth Borne

Et war och keng Demissioun, mä d'Madamm Borne gouf vum President Macron entlooss. Se huet an hirem Message un de Staatschef déi selwecht Terminologie gebraucht wéi de Michel Rocard, wéi deen am Clinch mam President Mitterrand war an 1991 bannent e puer Minutte virun d'Dier gesat gouf.

D'Elisabeth Borne war nom Edith Cresson déi zweet Fra un der Spëtzt vun enger franséischer Regierung. Se war éischter diskret an huet hir Roll als politesche Blitzableiter fir den Emmanuel Macron quasi perfekt gespillt, och wa se net ëmmer op deem senger Linn war.

D'Elisabeth Borne war genee 602 Deeg zu Matignon. Just Leit wéi Cazeneuve, Cresson oder nach Bérégovoy haten et manner laang do ausgehalen.

Se krut iwwer 40 schwiereg Projeten duerch d'Assemblée nationale mat de grousse Reformen iwwert d'Renten oder elo rezent d'Immigratioun.

Iwwer 20 Mol huet si bei quoklechen Dossieren, déi politesch a gesellschaftlech op der Kipp stoungen, de faméisen Artikel 49.3 vun der Verfassung gezunn. "Dégainéiert" wéi se a Frankräich soen, fir de Projet ouni Vott am Parlament duerchzeboxen.

Se huet sech missen 31 "Motions de censure" stellen.

Bei der Immigratioun gouf et virun e puer Wochen eng symbolesch Defaite mat enger Motion de Rejet a Saachen neit a méi strengt Immigratiounsgesetz. Dono koum et zu engem Deal bis an dat extrem-rietse Lager eran an engem weidere Rass an der Majoritéit, déi zënter de leschte Wale souwisou keng absolut, mä just nach eng relativ Majoritéit war.

D'Madamm Borne ass an der politescher Famill vum Macron politesch als "Femme de Gauche" ugesi ginn, an hiren Out war schonn e puer mol an de leschte Méint erwaart ginn.

Fir den Emmanuel Macron war et och un der Zäit virun den Europawalen an der Popularitéit vum riets-extreme Bord een Accent ze setzen, fir sengem zweete Mandat een Elan ze ginn, deen et bis ewell net ginn huet.

Elo ass et un der 5. Regierung ënnert dem Macron. Och dat ass a Frankräich keng Exceptioun: Beim Mitterrand waren et der 10.