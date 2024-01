An der Moyenne louch déi global Duerchschnëttstemperatur dat lescht Joer bei bal 15 Grad. Bis ewell war 2016 dat wäermste jee gemoossent Joer.

Déi global Temperature louchen dat lescht Joer am Duerchschnëtt bei Plus 1,48 Grad par Rapport zur pré-industrieller Zäit, also virun der Mëtt vum 19. Joerhonnert (ëm 1850).

De Responsabele vu Copernicus no war déi Moyenne warscheinlech och an de leschte 100.000 Joer ni esou héich. Dëse Rekord huet sech awer scho wärend dem Joer ugedeit, esou war de Juni dee wäermste Juni, dee jee opgezeechent gouf an de Juli 2023 war esou waarm, wéi nach kee Juli virdrun.

D'Experte stelle sech awer och d'Froen, ob 2023 eis dat gewisen huet, wat déi nächst Joren op eis wäert zoukommen, also datt all Joer op en neits den Temperaturrekord gebrach gëtt. Dat wier dann en Zeechen dofir, datt d'Äerderwiermung acceleréiert.

Mat méi héijen globalen Temperaturen huelen extrem Wiederphenomener jo zou, sou de wëssenschaftleche Konsens. A se gi méi heefeg. Dat konnt een 2023 ënner anerem am Iran, a China, a Griichenland, a Spuenien, dem Süde vun den USA oder och a Südamerika observéieren. Kanada hat dann och esou vill Bëschbränn wéi nach ni. Dobäi sinn iwwer 18 Milliounen Hektar Bësch verbrannt.