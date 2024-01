Den Attal war ee vun den éischte Sozialisten, dee sech op d'Säit vum Emmanuel Macron gestallt huet, wéi deen 2016 seng Partei "En Marche" gegrënnt huet.

Hien ass carrement ee politesche Shooting-Star.

De Gabriel Attal - Jean-Marc Sturm

De Gabriel Attal koum duerch déi kleng Dier eran als Staatssekretär fir d'Jugend, dono goung et stramm Biergop: Porte-parole vun der Regierung, Budgetsminister, zënter 6 Méint Educatiounsminister an elo ebe Premier. E schlaue Schachzuch vum Macron, well den Attal bei de Fransousen extreem beléift ass.

Hien huet net gefaart sech als homosexuell ze outen. Hie steet fir een dynamesche jonke Politiker, deen och kéng ass an net zéckt. Den Attal presentéiert sech emol méi um rietse Bord. Hien huet d'Abaya, ee laangt Kleed fir moslemesch Meedercher a Fraen, an de Schoule verbueden an haart iwwert d'Aféiere vu Schouluniformen nogeduecht. Sujeten, déi ee soss beim Rassemblement national vun der Marine Le Pen siche geet. Also och Géigewand fir déi extreem Riets, déi am Hibléck op d'Europawalen an de Sondagen Terrain gutt maachen.

Den Attal huet sech bei der Passation des Pouvoirs en Dënschdeg de Mëtteg resolut als ee Premier gewisen, deen no vir kuckt. Him géif et ëm d'Zukunft vum Land goen. An deem Sënn soll d'Educatioun seng Prioritéit bleiwe fir eng gutt Formatioun vun de Jonken, déi och d'Wäerter vum Zesummeliewen an der Gesellschaft an d'Wichtegkeet vun der Laïzitéit solle mat op de Wee kréien.

Eng weider Prioritéit wier et de Leit a Frankräich, besonnesch der Mëttelschicht, Perspektiven ze ginn an d'Zweiwel wéi och d'Angscht virun der Zukunft ze huelen.

Parallel gesäit den neie Premier sech als Garant fir d'Politik vum President Macron ëm ze setzen.

Hien huet awer och fir de Sozialdialog plädéiert an huet der politescher Oppositioun d'Hand gereecht.

Do, egal op um méi rietsen oder méi lénke Bord, traut een deem ganzen net. De President Macron hätt sech mam Premier Attal eng Copie conforme vu sech selwer ginn, fir nees Wand an d'Seegele vu sengem zweete Mandat ze kréien.