Och méi wéi 12 Joer no senger Dot geet vum Massemäerder an Terrorist Anders Breivik ëmmer nach e grousst Gewaltpotenzial aus, sou den norwegesche Staat.

Den haut 44 Joer ale Breivik géif "haut déi nämmlecht Gefor duerstellen, wéi den 21. Juli 2011 - dem Virowend vun den zwee Uschléi, déi e jorelaang akribesch virbereet huet", esou de Parquet.

Mat Verweis op Rapporte vu Psychiateren a Giischtercher heescht et ausserdeem, "seng Ideologie bleift déi nämmlecht, seng Tendenz zu grenzeloser Gewalt ass offensichtlech a seng Perséinlechkeet verstäerkt all dës Facteuren nach".

Den Anders Breivik hat den 22. Juli 2011 aus rietsextreemen an islamfeindleche Motiver am Regierungsquartier vun Oslo 8 Mënsche mat enger Bomm ëmbruecht an duerno 69 Mënschen op der Insel Utöya erschoss. D'Doudesaffer op Utöya haten un engem Summercamp vun der Jugendorganisatioun vun der norwegescher Aarbechterpartei deelgeholl.

2012 gouf de Breivik zu 21 Joer Prisong mat uschléissendem Openthalt an enger Psychiatrie op onbestëmmten Zäit verurteelt. Liewenslänglech Prisongsstrofe ginn et an Norwegen net.

Well hie vun anere Prisonéier isoléiert ass, huet den Anders Breivik den norwegesche Staat verklot. Vu senger Defense heescht et, hie wier wéinst den Haftkonditiounen depressiv a riskéiert, Suicide ze begoen.