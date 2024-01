Um 1. Dag vun der Aarbechtsvisitt vum Lëtzebuerger Ausseminister huet de Xavier Bettel eng vun de Plaze besicht, wou d'Hamas de 7. Oktober ugegraff huet.

Bei der Visitt vum Kibbuz Kfar Azza, wou d'Hamas ënnert anerem ugegraff huet, huet de Xavier Bettel mat Residente geschwat, déi d'Terrorattack iwwerlieft hunn. E puer Dosen Ziviliste waren am Kibbuz ëm d'Liewe komm oder entfouert ginn.

"D'Zeienaussoen, déi mir haut de Moie héiere konnten, an d'Biller, déi mir gesinn hunn, sinn zudéifst beonrouegend. Näischt, absolutt näischt, kann déi barbaresch Dote vun den Hamas-Terroriste géint déi onschëlleg Ziviliste rechtfäerdegen", sot den Ausseminister an huet nach emol d'Fuerderung no engem Fräiloosse vun alle Geisele betount, déi vun der Hamas festgehale ginn.

Bei bilaterale Gespréicher mat sengem israeeleschen Homolog, dem Israel Katz, an dem President vun der Knesset, dem Amir Ohana, huet de Xavier Bettel d'Recht an d'Flicht vun all Staat betount, seng Bierger géint Terrorattacken ze verdeedegen. Grad ewéi am RTL-Interview e Méindeg huet den Ausseminister och erkläert, datt et no 3 Méint Kämpf ëmmer méi schwéier géing ginn, fir eng Verdeedegung z'argumentéieren, déi legitim a verhältnesméisseg wier.

Iwwerdeem huet de Minister nach eng Kéier betount, datt Lëtzebuerg un enger Zwee-Staate-Léisung géing festhalen. Dës wier dat eenzegt Mëttel, fir e gerechten an dauerhafte Fridde fir all d'Mënschen an der Regioun ze garantéieren.

E Mëttwoch reest de Xavier Bettel op Ramallah a Palästina.