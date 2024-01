Dem President Daniel Noboa no ass säi Land aktuell an engem "intern arméierte Konflikt".

Wärend enger Live-Emissioun haten arméiert Persounen déi staatlech Tëleeschaîne TC zu Guayaquil gestiermt an d'Journalisten an d'Mataarbechter als Geisele geholl. D'Emissioun ass weidergelaf an et huet een héieren, wéi Schëss gefall sinn a gesinn, wéi d'Ugräifer d'Persounen am Studio geschloen an op de Buedem gehäit hunn.

Ronn 30 Minutten, nodeem de Sender gestiermt gouf, ass d'Police agetraff a konnt déi 13 mat Schosswaffen a Granaten arméiert Persoune festhuelen.

E Méindeg schonn hat de President Noboa den Ausnamezoustand am Land ausgeruff, nodeem de bekannten Drogeboss Adolfo Macias alias "Fito" aus dem Prisong ausgebrach war. 60 Deeg laang wäert dowéinst d'Militär elo an de Prisongen an op de Stroosse vum Land an den Asaz kommen an et gëllt eng Ausgangsspär vun 23 bis 5 Auer. Weider huet de President och Militärasätz annoncéiert an d'Zaldoten opgeruff, déi "terroristesch Organisatiounen a kricheresch netstaatlech Acteuren ze neutraliséieren".

Der Police no si bis ewell op d'mannst 10 Persoune bei Ausernanersetzungen ëmkomm. Aacht Mënsche wiere bei Attacken op d'Hafestad Huayaquil gestuerwen an dräi weiderer blesséiert ginn. Zwee Poliziste wieren iwwerdeems an der Stad Nobol "vun arméierte Kriminelle brutal ëmbruecht" ginn, schreift d'Police weider.

Siwe Poliziste sollen dann och scho gekidnapped gi sinn. A Videoen an de soziale Medien ass ze gesinn, wéi dräi vun dëse Beamte um Buedem sëtzen, wärend Waffen op si geriicht ginn. Ee Polizist gëtt da gezwongen, e Message un den Noboa virzeliesen: "Du hues de Krich erkläert, du wäerts de Krich kréien", ass doran ze héieren. Weider gouf et Menacen a Richtung vun der Police, der Arméi an och der ziviller ecuadorianescher Populatioun.

A ville Prisongen am Land sinn da gréisser Onrouen ausgebrach. Déi zoustänneg Autoritéiten hu matgedeelt, datt eng 125 Giischtercher a 14 Beamte a fënnef verschiddene Stied an der Gewalt vun de Prisonéier wieren.

Vill Länner, dorënner d'USA a China, hunn och schonn op d'Situatioun reagéiert. D'Nopeschland Peru huet dann och d'Ausnamesituatioun fir d'Grenzregioune ausgeruff. Ecuador läit tëscht Kolumbien a Peru, den zwee gréisste Kokainproduzenten op der Welt. Laang Zäit huet den Ecuador als e vergläichsweis stabilt a friddlecht Land gegollt, gouf awer ëmmer méi zu enger Dréischeif vum internationalen Drogenhandel. Zanter deem Ament huet d'Gewalt an d'Kriminalitéit och massiv zougeholl.

De President Noboa, deen am Hierscht 2023 gewielt gouf, hat versprach, datt hien d'Gewalt am Land wéilt andämmen an d'Kontroll iwwert d'Prisongen, wou ëmmer nees verfeint Banden uneneegeroden, nees zeréckgewannen.