E Méindeg koum et zu Ausenanersetzungen tëschent orthodoxe Judden a Polizisten zu New York. Dat wéinst engem illegal gegruewenen Tunnel.

Wéi et vu lokale Medien heescht, soll iwwert Méint onerlaabt en Tunnel ënnert enger Synagog zu Brooklyn gegruewe gi sinn. Dee gouf schonn am Dezember entdeckt, e Méindeg waren doropshin Aarbechter op der Plaz fir en zouzebetonéieren an et koum zu Tumulter. Wéi op Videoen an de soziale Reseauen ze gesinn ass, huet e grousse Grupp vun der orthodoxer Communautéit versicht, d'Schléissung ze verhënneren. Dobäi si se mat der Police uneneegeroden, déi insgesamt 12 Persoune festhuele misst.

Blesséierter goufen et keng, et ass beim Materialschued bliwwen. Iwwert den Zweck vum Tunnel ginn et bis ewell nëmme Spekulatiounen.