De fréiere polneschen Inneminister vun der PiS-Partei ass en Dënschdegowend zesumme mat engem Mataarbechter am Presidentepalais verhaft ginn.

2015 war hien ënnert anerem wéinst Amtsmëssbrauch zu enger Prisongsstrof vun 3 Joer verurteelt, ënnert dem deemolege President a Parteikolleeg Andrzej Duda an enger ëmstriddener Decisioun awer nees begnodegt ginn. Dës gouf ënnert anerem vum Ieweschte Geriichtshaff a Fro gestallt.

Nodeems déi rietsnational PiS am Oktober 2023 ofgewielt gouf an den Donald Tusk mat senger pro-europäescher Parteienallianz un d'Muecht koum, gouf de Kaminski am Dezember nees verurteelt. Dës Kéier zu 2 Joer Prisong. Hie gouf bei de Walen zwar nees an d'Parlament gewielt, e Freideg gouf säi Mandat allerdéngs fir ongülteg erkläert.

Den 58 Joer ale Mariusz Kaminski plädéiert weiderhin op seng Onschold a berifft sech op d'Begnodegung duerch den Duda. En Dënschdeg am Nomëtteg haten hien a säi Mataarbechter eng Erklärung aus dem Palais ofginn an där et heescht: "Mir verstoppen eis net, mir wëssen, datt Polizisten an der Géigend vum Presidentegebai versammelt sinn, fir eis festzehuelen". De Kaminski huet an dem Kontext och gesot, hien a säi Mataarbechter wiere "politesch Gefaangener" sollt et zu enger Festnam kommen.