Fënnef Joer no sengem Dout suergt de Fall Jeffrey Epstein nach ëmmer fir Diskussiounen.

Suivi am Fall Epstein / Reportage: Maxime Gillen

Iwwert déi lescht puer Deeg si Stéck fir Stéck Dokumenter aus engem Geriichtsprozess an den USA a Relatioun mam Fall Epstein publizéiert ginn. Hie soll jo iwwer Jore mannerjäreg Meedercher a jonk Frae sexuell mëssbraucht an zur Prostitutioun gezwongen hunn. Vill vun den Informatiounen aus dem publizéierte Geriichtsdossier sinn an de leschte Jore scho public ginn. Ma si weisen ënnert anerem nach eng Kéier méi detailléiert, wéi déi abuséiert Meedercher rekrutéiert goufen a wéi eng grujeleg Doten enquêtéiert goufen.

Eng vun de Revelatiounen, déi fir gréisser Opreegung gesuergt huet, ass d'Ausso vun engem presuméierten Affer, dat behaapt, et géif Videoen dovu ginn, wéi ënnert anerem de fréieren US-President Bill Clinton an de brittesche Prënz Andrew Sex mat engem weidere presuméierten Affer hunn. Déi Concernéiert soe bis ewell näischt dozou. An och d'Affer selwer hat seng Ausso 2019 zeréckgezunn. Haut erkläert d'Fra awer, si an hir Famill wieren deemools menacéiert ginn.

Aus dem Dossier geet weider ervir, dass e sëllege jonk Meedercher an dem Epstein säin Haus komm sinn, well si engagéiert goufen, do Massagen ze maachen. Ouni sexuell Handlunge wuelgemierkt. Um Enn goufe si awer genee dozou forcéiert.

Weider ginn an den Dokumenter grujeleg Reprochë gemaach. Eng vun de Komplize vum Jeffrey Epstein gouf zum Beispill gefrot, ob si deemools op sengem Gebuertsdag derbäi gewiescht wier, wéi ee vu senge Frënn him zwee 12 Joer jonk Meedercher geschéckt huet, fir se kënnen ze mëssbrauchen.

Dee Frënd soll de franséische Geschäftsmann Jean-Luc Brunel gewiescht sinn. Dëse war 2020 festgeholl ginn wéinst dem Verdacht Mannerjäreger vergewaltegt ze hunn. Am Februar 2022 war hien dunn dout a senger Zell fonnt ginn, nodeems hie schonn e puer Mol probéiert hat, sech ëmzebréngen. Bal zwee Joer méi spéit an nëmmen e puer Méint nodeems d'Enquête zu sengem Dout ofgeschloss gouf, froe seng Affekoten eng Inspection administrative wéinst gréisseren Dysfonctionnementer vun der Justiz.

De Fall Jeffrey Epstein zitt also weider Kreesser, och Joren no sengem Dout.