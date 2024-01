Ënnert anerem gouf et eng Entrevue tëscht dem Xavier Bettel an dem Generalkommissär vum Flüchtlingshëllefswierk vun der UN, dem Philippe Lazzarini.

Hei war hien am Flüchtlingslager Amari an déi entspriechend medezinesch Infrastrukturen a Palästina. Wéi den Ausseminister Xavier Bettel betount, wier d'UNRWA "d'Réckgrat vun der humanitärer Reaktioun op déi aktuell Kris an der Gazasträif a spillt eng decisiv Roll beim Bereetstelle vun elementaren humanitäre Servicer fir d'Leit an der Gazasträif."

An deem Kader huet Lëtzebuerg der UN-Institutioun dann och säi volle Support ausgeschwat.

Zu Ramallah ass de Minister dann bei engem bilateralen Treffen ënnert anerem op de Premierminister Mohammad Shtayyeh an den Ausseminister Riad al-Malki getraff.

Ënnert anerem gouf intensiv iwwert d'Situatioun an der Gazasträif an am Westjordanland diskutéiert, sou wéi d'Aussiichte fir eng Zwee-Staate-Léisung analyséiert, hannert där Lëtzebuerg jo kloer steet. Hei huet de Xavier Bettel nach eemol d'Wichtegkeet vun engem direkten humanitäre Waffestëllstand betount. D'Siidlungspolitik vun der israeelescher Regierung huet de Lëtzebuerger Minister verurteelt an ënnerstrach, dass dëst en Haaptproblem bei der Duerchféierung vun enger Zwee-Staate-Léisung wier.

Et wier och weider wichteg, mat Zäiten demokratesch Walen a Palästina z'organiséieren.

Hei de Communiqué vum Ausseministère

Deuxième journée de la visite de travail de Xavier Bettel en Israël et en Palestine

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur

A la suite de ses réunions en Israël, le ministre Bettel a effectué en ce jour une visite de travail en Palestine, en commençant par une entrevue bilatérale avec le Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, ainsi qu'une visite du camp de réfugiés Amari et de ses infrastructures médicales.

Le Commissaire Lazzarini a informé la délégation luxembourgeoise sur le travail fourni par l'UNRWA dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, notamment en ce qui concerne les défis énormes auxquels cette agence des Nations Unies doit faire face. Le ministre a remercié UNRWA pour son travail dans la prise en charge actuellement de plus de 4,7 millions de réfugiés palestiniens, et a tenu à honorer les 146 employés de l'UNRWA qui ont été tués à Gaza.

« L'UNRWA est l'épine dorsale de la réponse humanitaire à la crise actuelle dans la bande de Gaza, et joue un rôle essentiel dans la fourniture de services humanitaires nécessaires aux populations dans la bande de Gaza », a déclaré Xavier Bettel dans ce contexte, en assurant le Commissaire général du soutien continu du Luxembourg à l'UNRWA.

A Ramallah, le ministre Bettel a ensuite eu des entrevues bilatérales avec le Premier ministre, Mohammad Shtayyeh, et le ministre des Affaires étrangères, Riad al-Malki. Le ministre a également pu rencontrer d'autres personnalités de la société palestinienne, à savoir Mustafa Barghouti, Président de la Palestinian Medical Relief Society, et Hanan Ashrawi, ancienne ministre palestinienne et unique femme à ce jour à avoir été membre du Comité exécutif de l'OLP.

Les différentes entrevues ont permis de s'échanger de manière approfondie sur la situation à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que sur les perspectives de la solution à deux Etats. Concernant la situation à Gaza, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a mis en exergue la nécessité absolue d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Il a réitéré l'attachement du Luxembourg à la solution à deux Etats, seul moyen de garantir une paix durable et juste. A cet égard, le ministre a condamné la politique de colonisation menée par le gouvernement israélien, un des principaux obstacles à la solution à deux Etats.

Enfin, le ministre Bettel a aussi souligné l'importance d'organiser en temps utile des élections démocratiques en Palestine.