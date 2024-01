Wéi et vun der chineesescher "Taiwan-Agence" heescht, géif de Lai Ching-te Konflikter mat der Volleksrepublik virundreiwen.

Et géif een hoffen, dass d'Mënschen an Taiwan erkenne géifen, dass d'Striewen no enger taiwanescher Onofhängegkeet vun der aktueller Regierungspartei DPP, där de Lai ugehéiert, enorm geféierlech wier.

Am Fall vun enger Victoire vun der DPP géif de Lai versichen, déi taiwanesch Onofhängegkeet weider virunzedreiwen, wat aus der Siicht vu Peking zu weidere Schwieregkeeten an der Mierengt tëscht China an Taiwan, der sougenannter "Taiwanstrooss" féiere géing.

Den taiwaneschen Ausseminister Wu huet China iwwerdeems op Twitter de Rot ginn, sech net an d'Wale vun anere Länner anzemëschen an amplaz dovun eege Walen ze organiséieren.

Déi aktuell taiwanesch Presidentin Tsai Ing-wen gehéiert iwwerdeems och der DPP un. Si dierf allerdéngs wéinst der Begrenzung vum Presidente-Mandat op zwou Mandatsperioden net méi kandidéieren.

D'DPP setzt sech fir eng taiwanesch Onofhängegkeet vu China an. Bannent der Partei gëtt et och e Grupp vun Hardliner, deen der Meenung ass, dass Taiwan dës Onofhängegkeet eesäiteg ausruffe sollt.