D'Mass vu Containeren, déi op Frachtschëffer duerch d'Rout Mier transportéiert ginn, ass no ëmmer méi Attacke vun den Huthi-Rebellen agebrach.

Deemno wieren am Dezember nëmmen nach ronn 200.000 Containere pro Dag duerch d'Rout Mier komm. Am November waren et der nach ronn 500.000. Deemno e Réckgang vu méi wéi 50 Prozent. Dat kënnt dohier, well d'Frachtpräisser duerch déi rezent Attacken extreem an d'Luucht geschoss sinn.

Eng ganz Partie Schëffer fueren alternativ Strecken, wat dozou féiert, datt den Transport vun de Wueren ëm bis zu 20 Deeg méi laang dauert. Dat huet och en Impakt, ob den EU-Handel, deen an der Lescht liicht erofgaangen ass, well vill Wueren eben nach net an den Häfen ukomm sinn.

De Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen huet sech an enger Sessioun mat den Attacke vun den Huthi-Rebellen am Roude Mier befaasst. Elo huet den ieweschte Gremium vun den UN eng Resolutioun gestëmmt, déi d'd'Huthi opfuerdert, domat opzehalen. An enger éischter Reaktioun heescht et vun de Rebellen, dass dës Resolutioun näischt anescht ewéi e politescht Spill wier.