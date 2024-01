Am Juli zejoert war eng 55 Joer al Fra, déi esouwuel déi belsch ewéi och déi lëtzebuergesch Nationalitéit hat, zu Bad Hönningen erstach ginn.

No der Dot hat d'Police e Mann vun deemools 37 Joer als presuméierten Täter festgeholl. Wéi et en Donneschdeg an engem Schreiwes vum Parquet vu Koblenz heescht, wier d'Enquête an dëser Affär elo clôturéiert. Et wier een dovun iwwerzeegt, dass d'Tatbestänn vum Mord a vun der geféierlecher Kierperverletzung erfëllt wieren.

Ma well de Mann wéinst der psychescher Verfassung, an där hie sech zum Ament vun der Dot befonnt huet, net scholdfäeg gewiescht wier, hätt ee beim zoustännege Geriicht eng Demande gemaach, fir de Mann an der zouener Psychiatrie ënnerzebréngen. D'Amtsgericht zu Koblenz hätt dës Ënnerbréngung dann och ordonéiert.

Weider heescht et vum Parquet, dass et elo um Geriicht wier ze decidéieren, wéini de Prozess, an deem driwwer decidéiert gëtt, ob de Mann an der Psychiatrie bleiwe muss, ass.

Wat war passéiert?

Den 8. Juli 2023 hat e Mann zu Bad Hönningen als éischt en 30 Joer alen däitsche Staatsbierger mat engem Messer attackéiert. Dëse konnt sech wieren an hat schwéier blesséiert iwwerlieft. Duerno hat den Täter eng 55 Joer al Fra, déi déi lëtzebuergesch-belsch Duebelnationalitéit hat, ugegraff. Si war nach op der Plaz gestuerwen.

Den Täter war onmëttelbar no der Dot festgeholl ginn. Scho bei senger Verhaftung hat villes drop higedeit, dass hie psychesch Probleemer hätt.