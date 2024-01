Wat verschidde franséisch Medie schonn am Laf vum Dag spekuléiert hunn, gouf um Donneschdeg Owend gréisstendeels confirméiert.

Esou hat déi franséisch Presseagence AFP geschriwwen, datt de Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, den Inneminister Gérald Darmanin, de Verdeedegungsminister Sébastien Lecornu an de Justizminister Eric Dupond-Moretti op hire Poste wäerte bleiwen, wat och confirméiert gouf. Och bleiwen de Marc Fesneau an de Christophe Béchu op hire Ministerposten.

D'Educatioun, déi jo virdru beim neie Premier Gabriel Attal louch, geet un d'Amélie Oudéa Castera, déi awer och nach de Sport, d'Olympesch Spiller an d'Jeunesse ënnert sech huet. D'Republikanerin Catherin Vautrin, déi 2022 ee Moment selwer an der Course war, fir Premierministesch ze ginn, wäert d'Cheffin am Aarbechtsministère, der Santé an der Solidaritéit ginn an den Europadeputéierte Stéphane Séjourné kënnt zeréck an déi national Politik als Ausseminister. Héichschoul a Recherche geet un d'Sylvie Retailleau.

D'Rachida Dati soll franséische Medien no nei Kulturministesch ginn. ënnert dem Sarkozy war si schonn eng Kéier d'Cheffin am Justizministère. / © AFP/Archiv/Ludovic MARIN

Zu de gréissten Iwwerraschungen zielt, datt déi fréier konservativ Justizministesch Rachida Dati, dat nach ënnert dem Nicolas Sarkozy, elo de Kulturressort wäert iwwerhuelen. Nei Regierungsspriecherin gëtt d'Prisca Thevenot, déi bis ewell Staatssekretärin fir d'Jugend war. D'Aurore Bergé bleift dogéint an hire Ressorte vun der Chancëgläichheet an dem Kampf géint d'Diskriminatioun, datt awer net méi als Ministesch, mä nach just ministre déléguée.

Am Ganzen zielt d'Regierung vum Emmanuel Macron elo 11 Minister an 3 delegéiert Minister.

Mat den neien Nimm ass dann och dat agetrueden, mat am Virfeld vill spekuléiert gouf. Medien no wollt de President Macron nämlech den Aarbechtsminister Olivier Dussopt an d'Interims-Gesondheetsministesch Agnès Firmin Le Bodo lass ginn, well béid am Viséier vun der Justiz sinn.

De franséische President hat jo de Gabriel Attal beoptraagt, fir eng nei Regierung op d'Been ze setzen. Dobäi sollt de jonke Premier esouwuel d'Interessie vun den alliéierte Parteie respektéieren, wéi och kucken, datt d'Gläichgewiicht tëscht Fraen a Männer op den héije Poste bestoe bleift.