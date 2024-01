D’USA a Groussbritannien hunn an der Nuecht op e Freideg d’Huthi-Rebellen am Jemen attackéiert.

Dat hunn den amerikanesche President Biden an de brittesche Premier Sunak confirméiert. Et wier eng direkt Äntwert op déi probéiert Rakéitenattacken op déi international Schëfffaart am Roude Mier.

D'Positioune vun den Huthi wiere souwuel vu Kampfjetten, wéi och vu Rakéiten, déi vun U-Booter aus lancéiert goufen, an d'Viséier geholl ginn. Iwwer Affer ass näischt Offizielles gewosst.

D'Huthi-Rebellen, eng vum Iran ënnerstëtzte schiitesch Gruppéierung, kontrolléiert jo Deeler vum Jemen an ënnerstëtzt och d'Hamas, andeems Israel mat Dronen a Rakéiten ugegraff gëtt.

Déi amerikanesch a brittesch Militäraktioun wier vun Australien, Holland, Kanada an dem Bahrain ënnerstëtzt ginn, sou de Rishi Sunak.

Russland a China reagéieren

Den Ausseministère zu Moskau huet d'Offensiv verurteelt. Dës géife eng Mëssuechtung vum internationale Recht duerstellen a géif D'Situatioun am Noen Oste weider eskaléiere loossen. Russland huet dowéinst eng exzeptionell Sessioun vum UN-Sécherheetsrot aberuff.

China huet iwwerdeems alleguer déi um Konflikt bedeelegt Säiten dozou opgeruff, sech zeréckzehalen. Experten no, sëtzt China an der Fro vum Virgoe géint d'Huthi tëscht zwee Still. Peking huet dacks kritiséiert, dass d'USA Krichsschëffer an d'Rout Mier schécken. Ausserdeem huet China enk Relatioune mam Iran, deen d'Huthi-Rebellen am Krich am Jemen ënnerstëtzt. Op der anerer Säit ass China wirtschaftlech op déi fräi Zirkulatioun vu Schëffer am Roude Mier ugewisen.