Nodeems am Roude Mier ëmmer nees Handelsschëffer attackéiert goufen, hunn d'USA a Groussbritannien mat Loftattacke reagéiert.

Dës gëllen den Huthi-Rebellen. Ma wie sinn dës Rebellen a firwat sinn d'USA a Groussbritannien géint si aktiv ginn?

De Passage vum Roude Mier ass mat déi wichtegst Schlagoder vum internationale Wuerentransport, fir direkt via de Suez-Kanal an d'Mëttelmier an Europa oder soss an d'Welt ze kommen. Déi eenzeg Alternativ wier den enorm groussen a käschtenintensiven Tour ënne laanscht Süd-Afrika vum indeschen Ozean an den Atlantik. De séchere Passage duerch d'Rout Mier ass also strateegesch gesinn eng Top-Prioritéit an domadder automatesch ee logescht Zil vum Terror.

Wie sinn d'Huthi-Rebellen / Jean-Marc Sturm

Zanter der Attack vun der Hamas op Israel an der israeelescher Interventioun an der Gazasträif hunn déi sougenannten Huthi-Rebellen hir Attacken op Handelsschëffer am Roude Mier verstäerkt. Dat mam Support vum Iran, dem Äerzfeind vun Israel, den USA an hiren Alliéierten.

Et ass also, grad wéi am Fall vun der Hisbollah-Miliz am Westjordanland eng weider Facette vum Stellvertriederkrich vun Teheran géint de Westen, an et ass och ee weidert Puzzelstéck beim Risiko vun engem neie Flächebrand.

Laang Zäit waren d'Huthi der Welt souzesoen egal. Se koumen mam Biergerkrich am Jemen e bësse méi an d'Schlagzeilen. Ee weidere Stellvertrieder-Krich am hegemoniale Konflikt tëscht dem schiiteschen Iran an dem sunnitesche Saudiarabien.

Wéinst där Ënnerstëtzung vun Teheran sinn d'Huthi-Rebellen dem Iran souzesoen eng schëlleg an huelen an der Géigend vum Roude Mier den internationale Wuerentransport an d'Viséier. Mat den nach relativ limitéierten Attacke vun der Hesbollah op Israel an den Huthi am Roude Mier weist sech den Iran an der Offensiv, ouni selwer mussen aktiv ze ginn. Also ouni en direkte militäresche Konflikt mat Israel an domadder mat den USA unzefänken.

Wat den Ament an där ganzer Géigend lass ass, weist wéi komplizéiert, awer och wéi wichteg de ganze geopolitesche Kontext ass.