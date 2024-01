De fréiere Staatschef hätt mat der vun him versichter Opléisung vum Parlament "e Putschversuch verüübt", sou de Parquet e Freideg an Online-Medien.

De peruaneschen Ex-President Pedro Castillo misst wéinst "Rebellioun, Muechtmëssbrauch a schwéierer Stéierung vun der ëffentlecher Uerdnung" verurteelt ginn, heescht et vum Parquet e Freideg.

De Castillo war am Dezember entmuecht a verhaft ginn. Hien hat versicht, fir de Kongress opzeléisen a per Dekreet ze regéieren. No senger Festnam war et a Peru zu méintelaange gewaltsame Protester komm. Enger Schätzung vu Human Rights Watch no si bei de Protester knapp 50 Mënschen ëm d'Liewe komm.

D'Protester si virun allem vun aarmen, indigeene Peruaner aus dem Süden ausgaangen. Si gesinn de Castillo, deen och aus einfache Verhältnisser kënnt an indigeen Wuerzelen huet, als Alliéierten am Kampf géint Aarmut, Rassismus an Ongläichheet. De 54 Joer ale Politiker weist all d'Reprochë vu sech a gesäit sech als Affer vu politescher Konspiratioun.