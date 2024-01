De 64 Joer ale Vizepresident Lai Ching-te vun der Demokratescher Fortschrëttspartei (DPP) kënnt op 40,2% vun de Stëmmen.

Säi Konkurrent, den Hou Yu-ih vun der chinafrëndlecher Kuomintang (KMT) krut deemno 33,4% vun de Stëmmen an huet seng Perte géint de Lai och elo agestanen.

De Lai huet vun Ufank un als Favorit gegollt. AM Walkampf huet hien annoncéiert, dass wann hie géif gewannen, hien weider wäert eng kritesch Politik vis-à-vis vu Peking maachen, genee sou wéi seng Virgängerin Tsai Ing-wen. D'Tsai duerft jo no 2 Amtszäiten net méi bei dëse Wale matmaachen.

China gesäit Taiwan jo als eng Provënz un, déi sech ofsplécke wëll an nees mam Festland soll vereenegt ginn, dat noutfalls mat militärescher Gewalt.