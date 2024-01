Och um 100. Dag vum Krich e Sonndeg ginn d'israeelesch Bombardementer a Gaza weider.

De Benjamin Netanjahu huet versprach, weiderzemaachen, bis ee gewonnen hätt. "Kee wäert eis ophalen", sou e Samschdeg den Owend den israeelesche Premier mat Bezuch notamment op Den Haag, wou Südafrika den Internationale Strofgeriichtshaff wéinst Virwërf vu Genozid saiséiert huet.

De President vun der UNO-Agence, déi fir d'Hëllef fir palästinensesch Flüchtlingen zoustänneg ass, Philippe Lazzarini, sot, déi lescht 100 Deeg hätte massiv "Doud, Zerstéierung, Deplacementer, Honger, Verloschter an Trauer" bruecht a géinge "Flecken op eiser gemeinsamer Mënschlechkeet" hannerloossen. Eng ganz Generatioun vu Kanner a Gaza wier traumatiséiert, Krankheete géinge sech verbreeden an d'Leit wiere vun Hongersnout bedreet.

D'UNO schätzt, datt bal 85 Prozent vun der Populatioun hir Wunneng huet misse verloossen.

De Krich war de 7. Oktober ausgeléist ginn duerch eng Attack wéi et se virdrun nach net gouf duerch d'Hamas an Israel, bei där eng 1.140 Mënschen doutgemaach an 250 verschleeft goufen, gréisstendeels Zivilisten. Duerch d'israeelesch Reaktioun dorop sinn dem Gesondheetsministère am vun der Hamas regéierte Gaza op d'mannst 23.843 Mënsche gestuerwen, virun allem Fraen a Kanner.