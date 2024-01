Ënnert den 10.000 Demonstranten waren och de Bundeskanzler Scholz an d'Ausseminsitesch Baerbock.

Dausende Mënschen sinn zu Potsdam an Däitschland op d'Stroosse gaangen fir en zeechen géint Rietsextremismus ze sëtzen.

Den Buergermeeschter vu Potsdam hat zur Maniff opgeruff. Dat ganzt am Kader vun engem Treffen vu Rietsextremen, wou iwwregens och Politiker vun der AfD dobäi waren.

Wéi et schéngt, soll ënnert anerem iwwer e Plang geschwat gi sinn, fir massiv Migranten a Mënschen mat Migratiounshannergrënn aus Däitschland auszeweisen. De Potsdamer Buergermeeschter sot, déi Pläng géifen un dat däischterst Kapitel vun der Geschicht vun Däitschland erënneren. Dofir wier et elo un der Zäit, Faarf ze bekennen an d'Demokratie ze verdeedegen.