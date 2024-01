Am Norde vum islännesche Fëscherduerf Grindavik koum et e Sonndegmoien zu engem Vulkanausbroch, woubäi zwee Haiser am Duerf Feier gefaangen hunn.

Dat nëmme knapp ee Mount nodeems e Vulkan an där Géigend schonn emol ausgebrach war. Géint 3 Auer moies lokaler Zäit war d'Uertschaft präventiv evakuéiert ginn, nodeems d'Äerd ugefaangen hat ze biewen. 5 Stonne méi spéit koum et dunn zum Ausbroch, woubäi gliddeg Lava aus dem Vulkan gefloss an eng dicht Dampwollek opgestigen ass.

An zwee Haiser zu Grindavik soll doropshi Feier ausgebrach sinn. Blesséiert gouf keen, dat well d'Awunner jo mat Zäiten evakuéiert goufen, sou den islännesche President Guoni Johannesson op X. Och soll den Ausbroch keng Auswierkungen op de Fluchverkéier hunn.

Zu Grindavik war fir d'lescht den 18. Dezember 2023 e Vulkan ausgebrach. Nodeems déi ronn 4.000 Awunner hir Haiser verloosse missten, krute se den 23. Dezember nees d'Erlabnes fir zeréckzekommen, allerdéngs hunn dat nëmmen eng Dose vun hinne gemaach.

Suerg besteet am Fëscherduerf och ëm een 51 Joer alen Aarbechter, deen zanter e Mëttwoch vermësst gëtt. Hie wollt e Rass an der Äerd vun engem Gaart zoumaachen an ass du verschwonnen, wéi dës ënnert him opgaangen ass. Hie soll ronn 30 Meter an d'Déift gefall sinn. Well d'Situatioun an der Géigend fir d'Rettungsekippen ze geféierlech ginn ass, misst d'Sich nom Mann e Freideg ënnerbrach ginn.

Wéi een an engem Livestream vun der islännescher staatlecher Noriichtenagence RÚV ka gesinn, huet d'Aktivitéit vum Vulkan entretemps nees nogelooss. Den Awunner no wier d'Lag awer weiderhin ugespaant, well een net wéisst, ob en an noer Zukunft net rëm ausbrieche kéint.