Am RTL-Interview beschreift den Eric Weerts vun Handicap International déi problematesch Entwécklungen am Noen Osten.

Hëllefsorganisatioune preparéiere sech am Süd-Libanon op e méiglecht iwwergräife vum Krich. Eleng schonn déi aktuell, sporadesch Konfrontatioun tëscht der schiitescher Hisbollah an den israeeleschen Truppen, bréngt nei Gefore fir d'Zivilpopulatioun mat sech.

"Je faisais une formation avec des collègues, qui habitaient justement dans ces régions et parfois on devait interrompre la formation ou la terminer plus tôt pour qu'ils puissent rentrer avant qu'une situation ne se dégrade dans leur village. Parce qu'ils avaient eu un message, qu'il y avait un échange de tir entre la frontière et leur village", sou den Eric Weerts, deen Enn Dezember nach selwer am Süde vum Libanon war. Hei liewe virop Baueren, déi hirt Fei an hir Felder net verloosse wëllen.

"Ça demande une présence auprès de leur champs, l'entretien, le bétail. Et quand ce qu'on est déplacé, beaucoup de gens viennent avec leur famille dans un village, qui est plus au nord de la frontière. Et puis ils risquent pendant quelques heures de nouveau, de devoir se rendre dans la zone pour aller voir leur bétail, voir leurs champs. Actuellement, l'agriculture, en hiver, elle est peut-être un peu moins active, mais c'est très inquiétant pour le futur, parce que s'ils vont rater leur future moisson à cause de ces tensions, c'est très problématique, économiquement.''. D'Aarbecht op de Felder gëtt bedéngt duerch Munitioun, déi net explodéiert, liewensgeféierlech. Dofir beschäftegt den Ament nees verstäerkt Preventiounsaarbecht Partnerorganisatioune vun Handicap International. Den Eric Weerts erzielt, wéi den Ament Stocken un Hëllefsgidder positionéiert ginn. Wéi Dokteren, Kinéen op e Groussasaz preparéiert ginn.

E Polverfaass ass d'Regioun net eréischt zanter dem 7. Oktober. Zanter engem Joer hätt ee scho gespuert, wéi Spannungen zougeholl hunn. Den Eric Weerts hëlt kee Blat virun de Mond. Hien erzielt, wéi en am Summer scho selwer materlieft huet, wann d'israeelesch Arméi mat de Bulldozer Interventiounen an der West Bank, also dem Westjordanland, duerchgezunn huet: "Des maisons détruites. Et surtout des incursions de militaires dans les maisons privées des personnes, où ils enferment des familles dans un endroit pour s'y installer, pour être un poste de tir. Donc leur maison, leur habitation devient un poste de tir militaire. Et c'est très, très choquant. En plus des blessés que ça provoque.'' sou den Kiné.

Den Eric Weerts beschreift d'Evenementer virum 7. Oktober. Du schonn hätt d'israeelesch Arméi Klinicken a Reha-Zenter net verschount: "On voit des impacts de balles sur la structure de l'hôpital, ce qui est très, très problematique, parce que les personnes ont alors peur de se rendre à l'hôpital pour des soins. Et j'ai pu témoigner de ça, avec une centaine de blessés qui avaient été provoqués après ces combats, des femmes, des enfants, qui étaient peut-être pris dans l'enjeu des échanges de tirs et qui, après 3, 4 jours, sont déchargés de l'hôpital pour rentrer chez eux. Qui ont besoin de suivis, qui n'est pas toujours là, qui n'est pas toujours présent, parce qu'il faut libérer l'hôpital pour que les autres blessés puissent de nouveau investir les lieux."

Arméiert Palästinenser hätt hie keng an de Klinicken an de Reha-Zenteren op deem Moment an der West Bank gesinn. En Temoignage, op Basis vun deem ee sech virstelle kann, wéi d'Liewe vun de Mënschen, virop och de Leit mat Handicap haut an der West Bank an an der Gazasträif ass.