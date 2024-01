Wéi de Républicain Lorrain schreift, ass bei dësem schlëmmen Accident eng Fra gestuerwen a véier Persoune goufen deels uerg blesséiert.

Passéiert ass dat Ganzt a Frankräich bei Héiseng-Gueberéng (Hussigny-Godbrange) géint 19.15 Auer en Dënschdeg. Hei hu sech de lokale Medien no zwee Ween um RD26 frontal ze pake kritt. An engem vun den Autoe souze véier Persounen, fir eng 18 Joer jonk Fra koum all Hëllef ze spéit. Eng weider Persoun aus dem Gefier koum mat ganz schlëmme Blessure mam Rettungshelikopter an d'Spidol op Nanzeg. Och déi zwou aner Persounen aus dësem Auto goufe blesséiert, esou de Républicain Lorrain.

Am zweeten Auto souz just eng Persoun. Déi ronn 40 Joer al Fra koum mat hire Verletzungen an e Spidol an d'Belsch.

Well den Accident esou uerg war, waren direkt méi Rettungsekippen aus der Ëmgéigend am Asaz an d'Situatioun huet fir Problemer am Trafic gesuergt.