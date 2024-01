An Zukunft dierfe Wierder wéi ëmweltfrëndlech, klimaneutral oder biologesch ofbaubar net méi a Reklammen oder Slogane benotzt ginn.

Op alle Fall net méi ouni, dass och Beweiser dofir op de Produite vermierkt sinn, sou d'Decisioun vun den Deputéierten am Europaparlament zu Stroossbuerg. Domat ass de sougenannte Greenwashing verbueden an d'Consommateure sollen Donnéeën zur Nohaltegkeet méi liicht vergläiche kënnen. D'Verbuet gouf mat 593 Jo- zu 21 Nee-Stëmmen a 14 Enthalungen ugeholl. D'Memberstaate musse just nach formell zoustëmmen an hunn dono zwee Joer Zäit, d'Gesetz ëmzesetzen.

Dat neit Greenwashing-Gesetz mécht deemno Schluss mat ierféierende Reklamme mat presuméiert ëmweltfrëndleche Produiten, sou d'Presidentin vum Comité fir Verbraucherschutz am Europaparlament, Anna Cavazzini (Grüne). Et dierft net méi esou ausgesinn, dass Beem planzen am Reebësch d'industriell Produktioun vun Autoe klimaneutral mécht, sou d'Cavazzini weider.

An Zukunft soll also just nach en Nohaltgekeetslabel erlaabt sinn, dee vun Autoritéiten oder unerkannte Zertifizéierungsagencë vergi gëtt. Dat mécht et fir d'Consommateure méi iwwersiichtlech, well Firmen net méi hir eegen Ëmwelt-Logoen op hir Produiten drécken dierfen. All Produit muss donieft en Hiweis zur Dauer vun der Garantie kréien. Domat suergt een dofir, dass sech fir méi laanglieweg Produiten oder där, déi ee flécke kann, decidéiert gëtt. Dat soll grondsätzlech och méi attraktiv sinn an der EU. Zum Gesetz iwwert d'Recht op Reparatur lafen den Ament och Verhandlungsgespréicher tëscht dem Parlament an de Memberstaaten.