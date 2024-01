E Mëttwoch koum et de regionalen Autoritéiten no zu engem schwéieren Tëschefall an enger Fabrick fir Freedefeier an Thailand.

Dobäi sollen 23 Mënschen ëmkomm sinn. Blesséierter, déi iwwerlieft hätten, gouf et keng. Passéiert ass dat Ganzt an der Géigend vun der Uertschaft Sala Khao an der Provënz Suphanburi. Op Biller, déi d'Rettungsdéngschter publizéiert hunn, ass ze gesinn, datt no der Explosioun nach just Debrise vun der Fabrick iwwereg waren.

De Gouverneur vun der Provënz Nattapat Suwanprateep sot der AFP, datt ee bis ewell 23 Doudeger confirméiert krut. D'Rettungsdéngschter selwer hate vun op d'mannst 18 Affer geschwat, d'Police vu ronn 20. Déi genau Zuel kéint een awer eréischt méi spéit matdeelen. An der Fabrick schaffen an der Moyenne tëscht 20 an 30 Leit mateneen.

Der Police no war den Tëschefall e Mëttwoch am Nomëtteg Lokalzäit. Sala Khao läit eng 100 Kilometer am Norde vu Bangkok. D'Haiser vun der Uertschaft leie wäit genuch vun der Fabrick ewech, esou datt dës, wann iwwerhaapt, just liicht beschiedegt goufen, esou d'Pompjeeën. Wat d'Explosioun ausgeléist huet, ass aktuell nach net public gemaach ginn.

Vum Regierungschef Srettha Thavisin, deen aktuell um Wirtschaftsforum an der Schwäiz ass, huet et geheescht, datt een d'Ursaach vun der Explosioun misst erausfannen an datt kontrolléiert misst ginn, ob d'Fabrick legal bedriwwe gouf. De Frënn a Familljemembere vun den Affer huet hie säi Bäileed ausgeschwat. Vum Gouverneur vun der Provënz huet et geheescht, datt d'Fabrick déi néideg Autorisatiounen hat.

Et ass net den éischten Tëschefall vun dëser Zort an Thailand. Am Juli war eng Fabrick fir Freedefeier an der Stad Sungai Kolok am Süde vum Land explodéiert. Hei waren 10 Leit ëmkomm an iwwer 100 goufen der blesséiert.