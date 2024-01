Bei engem Accident op der glater Strooss hei vir an der Äifel ass en Chauffer vun enger Camionnette ëm d'Liewe komm, wéi d'DPA mellt.

De 34 Joer ale Mann hat an enger Kéier d'Kontroll verluer an ass mat sengem Won an e Bam gerannt. Hie war op der Plaz dout. D'Streck am Krees Bitburg-Prüm war temporär komplett gespaart.