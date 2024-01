De Manöver gëtt domadder dee gréisste vun der Militärallianz zanter dem Enn vum Kale Krich.

D'NATO wëll fir e Militärmanöver ronn 90.000 Zaldote mobiliséieren. De Manöver mam Numm "Steadfast Defender" soll am Februar ugoen. Dat ass d'DPA um Bord vun enger Reunioun vun de militäresche Spëtzevertrieder vun der Verdeedegungsallianz zu Bréissel gewuer ginn.

Trainéiert gi soll virun allem d'Alarméieren an d'Verleeë vun nationalen a multinationale Kräften. Zenario vun der Übung ass den Informatioune vun der Däitscher Presseagence (DPA) no e russeschen Ugrëff op alliéierten Territoire. Bei esou engem Zenario géing den Artikel 5 vum NATO-Vertrag spillen. En arméierten Ugrëff géint een oder méi Alliéierter gëtt als een Ugrëff op all NATO-Member gesinn.

Déi bis ewell gréisst NATO-Übung zanter dem Kale Krich war 2018 mam Schwéierpunkt an Norwegen organiséiert ginn. Hei ware ronn 51.000 Zaldote bedeelegt.

Déi lescht NATO-Manöveren, déi méi grouss ware wéi déi elo geplangten Übung, ware virun der Opléisung vun der Sowjetunioun am Joer 1991. Deemools gouf et ënnert anerem nach d'Manöveren "Return of Forces to Germany". Hei waren 1988 beispillsweis ronn 125.000 Zaldote bedeelegt.