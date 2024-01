Am Oste vun England huet den Häerzinfarkt vun engem 60 Joer ale Mann zu enger Familljentragedie gefouert.

Schonn den 2. Januar hat eng Assistante sociale Rendez-vous mam Papp, bei deem hien net opgetaucht ass. Wéi zwee Deeg drop déi selwecht Situatioun agetrueden ass, huet d'Fra d'Police alarméiert, de leschte Kontakt mam Papp a Jong gouf et no Chrëschtdag. D'Assistante sociale huet Papp a Jong ee Mol d'Woch besicht, well d'Kand als "vulnerabel" klasséiert war.

Den 9. Januar dunn, wéi et nach ëmmer keng Reaktioun vum 60 Joer ale Mann gouf, gouf Sozialaarbechterin vun der Proprietärin vun der Wunneng eragelooss an huet do déi zwou Läiche fonnt. Wéi e Frënd vun der Famill der Sun sot, huet een de klenge Bouf agekuschelt nieft sengem Papp fonnt, dat ganz am Däischteren. D'Kand "muss fuerchtbar Angscht gehat hunn", esou de Frënd vun der Famill weider.

Vun den Autoritéite vun der Stad Skegness heescht et, datt d'Läich vum zwee Joer ale Jong nieft där vu sengem Papp fonnt gouf an d'Kand wuel gestuerwen ass, well nom Doud vum Papp sech kee méi ëm hie këmmere konnt an de Bouf esou dehydratéiert an erhéngert ass. D'Police wëll elo eng Enquête an d'Weeër leeden, fir erauszefannen, wéi et zu dëser Tragedie konnt kommen.

Schwéier Virwërf kommen elo och vun der Mamm vum Jong. "Wann d'Sozialaarbechterin hir Aarbecht gemaach hätt, wär hien* nach um Liewen", esou d'Fra an engem Interview mat der Sun.

*Am Originalzitat huet d'Mamm den Numm vum Jong genannt.