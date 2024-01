D'Police am Weste vu Frankräich huet en 13 Joer ale Schüler verhaft, deen de ganzen Hierscht iwwer 380 Bommemenace soll gemaach hunn.

Géint den Teenager ginn elo Ermëttlungen ageleet, huet de Parquet vu Rennes confirméiert. Den 13 Joer ale Bouf soll fir Menacen op Fluchhäfen, Geriichter an Universitéiten, ma och op Touristenattraktiounen, responsabel sinn. Dëst hätt hien der Police no och schonn zouginn. E politeschen oder reliéisen Hannergrond géif net existéieren, fir de Schüler wier et just "e Spill" gewiescht. Ënner anerem goufe Mëtt Oktober wéinst dem jonke Mann divers Fluchhäfe bei eisen Nopere geraumt.

Schonn e Méindeg gouf den 13 Joer ale Schüler festgeholl, wat en Donneschdeg am Laf vum Owend bekannt gouf. Seng ganz Famill, déi zu Laval lieft, goufe op de Policebüro geruff, fir Aussoen ze maachen. Dobäi huet de Jugendlechen zouginn, datt hie fir dës falsch Aläerte responsabel wier. Fir net zeréckverfollegt kënnen ze ginn, huet de jonke Fransous e VPN mat auslännescher Internetadress genotzt. D'Ermëttler konnte seng Spuer awer zeréckverfollegen, dat duerch Kooperatioune mat auslännesche Kolleegen, wéi de Procureur de franséische Medie matgedeelt huet.

No senger Ausso konnte seng Elteren a säi Brudder nees op fräie Fouss gesat ginn. D'Affären, déi him virgeworf ginn, kënne mat maximal siwe Joer Prisong bestrooft ginn. Hien hat en Donneschdeg och scho Rendezvous beim Untersuchungsriichter.