Am Dezember 2020 hat en deemools 52 Joer ale Mann zu Tréier 5 Leit ëmbruecht, wéi hie mam Auto duerch eng Foussgängerzon gefuer war.

An der Suitte war hien zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof verurteelt ginn. Dëst Urteel war allerdéngs den 1. Dezember zejoert vum Bundesgerichtshof zu Karlsruhe a Fro gestallt ginn. Dat well et bei der Argumentatioun vun der Scholdfäegkeet vum Täter zu Formfeeler komm wier.

En Donneschdeg gouf bekannt, datt den neie Prozess elo de 27. Februar a groussen Zich nei ufänkt. D'Landgericht zu Tréier huet 10 Verhandlungsdeeg dofir fixéiert.

Vun der Nei-Oplo vum Prozess géint de Mann ass iwwregens de Fait, datt hien den Täter war, ausgeschloss. Dat gëtt deemno net a Fro gestallt. Et geet eleng ëm d'Froe vun der Scholdfäegkeet a vun der Héicht vun der Strof.