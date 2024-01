Den Dr Aldo Rodríguez, mexikanesche Chirurg, war fir Médecin Sans Frontière fir Wochen an der Gazasträif aktiv.

Mattens am Krichsgebitt. Et si Biller, déi hien net esou séier wäert vergiessen. Vill vu senge Patiente ware Fraen a Kanner. Virun, datt et iwwerhaapt konnt lassgoen, huet den Dr Rodríguez e Mount an Ägypten verbruecht. Wochelaang huet een no der Arrivée Mëtt November d‘lescht Joer missen op d‘Erlabnis waarden, fir an d‘Gazasträif eran ze dierfen. Wat du Mëtt Dezember bei der Arrivée op de Chirurg gewaart huet, waren Zeene vu kompletter Verzweiwlung: „ Kee Pëtrol, keen Iessen, kee Waasser. Et fuere scho laang keng Ambulanze méi. D‘Spideeler gi konkret bei den Attacke viséiert. D‘Leit sinn ëmmer méi um verzweiwelen.“

© Marie Burton/MSF

Dronen a Bomme si 24 op 7 ze héieren

Dem Dokter falen am Ufank besonnesch déi konstant Summ-Geräischer an der Loft op. Et sinn Dronen, déi Israel benotzt, fir d‘Situatioun op de Stroossen an der Gazasträif ze iwwerwaachen. De ganzen Dag an déi ganz Nuecht iwwer si grell Geräischer ze héieren: „Ech hu Gebaier zesummefale gesinn. Obwuel ech vun de katastrophale Konditioune am Gaza Bescheed wosst, war et op der Plaz awer e ganz anert Gefill. Et schockéiert ze gesinn, ewéi Mënschen ënnert den Trümmer no Iesse sichen. Et si keng Stroosse méi, wou keng zerstéiert Gebaier stinn.“

Fir medezinesche Support ze bréngen, huet d‘Equipe ronderëm den Dr Rodríguez ugefaangen am Khan Yunis Nasser-Spidol ze schaffen. Deen Ament gouf d‘Nasser-Spidol dat gréisst operationellt Spidol an der Gazasträif no de reegelméisseg Ugrëff op d‘Al Shifa Spidol méi nërdlech zu Gaza City. „Ech hat duebel esou vill Patiente wéi ech ka packen,“ erkläert de Chirurg. „Vill Patienten hate keen Doheem méi. Hunn an Zelter op der Strooss virum Spidol gelieft. Se hu sech hei am séchersten virun Attacke gespuert.“

120 Patiente ginn ageliwwert, 70 iwwerliewen net

Den drëtten Dag no senger Arrivée trëfft eng Bomm e Refugiés-Camp just e Kilometer ewech vum Spidol. „Dat ganzt Gebai huet gewackelt. Fënstere hu Rëss kritt. No 10 Minutte sinn dunn déi éischt Ambulanzen ukomm. Aplaz Kanner dobausse spillen ze gesinn, gesäis de se bemol op dengem OP-Dësch. Et brécht der d‘Häerz! Kanner mat Amputatiounen a Frae mat schlëmme Verbrennungen. No der OP sëtzen déi ganz verzweiwelt do. Sinn depressiv a wëllen dacks guer net méi schwätzen.“ An annerhallwer Stonn kommen 120 Patienten am Spidol un. 70 vun hinne si kuerz drop dout. 30 vun hinne si Kanner. „Ech hu schonn a ville Krisegebidder geschafft, mee ech hunn nach ni erlieft, datt méi ewéi 50% vun de Patienten déi an d‘Spidol ageliwwert ginn, hir Blessuren net iwwerliewen.“

Eng Woch méi spéit hëlleft d‘Team am d‘Al-Aqsa Spidol aus. An normale Situatioune stinn hei 200 Better fir d‘Patienten zur Verfügung. Wéinst der grousser Mass u Patienten goufen d‘Kapazitéiten awer op 450 eropgeschrauft. An awer huet bei der Entrée vu Patienten e strengen Triage missen duerchgefouert ginn. De 6. Januar huet d‘Team Spidol misse verloossen, nodeems dat israeelescht Militär d‘Evakuatioun ordonéiert huet. Virun der Evakuatioun ass wärend enger Schéisserei virun der Dier ass eng Kugel an der Urgence erakomm. „Duerch d‘Kämpf ass d‘Personal mol net méi an d‘Spidol komm,“ erkläert den Dr Rodríguez. „MSF huet déi israeelesch Arméi opgeruff, d‘Patienten ze protegéieren an d‘Personal, dat weider ënner enormen Drock am Spidol geschafft huet.“ De 7. Januar gëtt dat administratiivt Gebai vum Al-Aqsa vun enger Dron attackéiert. Eng Rei Leit goufe blesséiert.

© Marie Burton/MSF

D‘Populatioun campéiert virun de Spideeler

Et ass net einfach, fir duerch Gaza ze kommen. Mol net fir d‘Aarbecht, erkläert eis de mexikaneschen Dokter. Israeelesch Panzere blockéiere Stroossen, wichteg Connectiounen tëscht Quartieren. „Vill Leit waren do gefaangen, wou se gewunnt oder geschafft hunn. Alles awer ouni Accès zu Waasser oder Iessen.“ Deen eenzege Wee war laanscht eng Strooss no beim Strand. Mee ouni Auto, respektiv ouni Bensinn kommen d‘Awunner net wäit.

„An den zentrale Wunngéigende waren d‘Dronen a Bommen 24 Stonne laang ze héieren,“ erkläert de Mexikaner. All zwee bis dräi Deeg sinn d‘Bomme net wäit vu Spideeler gefall an eng Lawin un neie Cliente huet missen am Spidol traitéiert ginn. „De Problem ass, de Patient gëtt dann net just den Dag selwer versuergt. Se mussen all dräi bis véier Deeg zeréck kommen, fir datt mer hir Wonnen desinfizéieren a behandelen. Dofir staut et bemol séier. Ech hunn un 20 bis 25 Interventiounen den Dag participéiert. Mäin Dag ass Moies um 8 lassgaangen. Generell konnte mer eis géint fënnef zeréckzéien, mee ech si meeschtens awer am Spidol bliwwen an hunn och emol bis Hallefnuecht weider ausgehollef.“

Den Dr Aldo Rodríguez ass zanter Joren a Krisegebitter ënnerwee. D‘Gazasträif war seng 13. Missioun. Virdru war hien am Afghanistan, Jemen, Sudan (Khartoum) oder och Kongo ënnerwee: „Et ass déi éischte Kéier, datt ech a menger Karriär enzwousch war, datt esou vill Leit aus der Zivil-Populatioun affektéiert sinn. Et si Puppelcher, et si Kanner a Fraen. Ech hunn nach ni esou vill blesséiert Kanner gesinn.“