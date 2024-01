Dat hunn um Donneschdeg Diplomate vum Europaparlament mat de Memberstaaten decidéiert.

Dës EU-Virschrëfte géint d'Wäiss-Wäsche solle Schwächten an de verschiddenen nationale Gesetzer reduzéieren. Händler vu Luxusgidder mussen an Zukunft och d'Identitéit vun hire Clienten iwwerpréiwen an den Autoritéiten verdächteg Keef a Venten mellen.