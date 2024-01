Um Freideg war an der Arena vum FC Bayern d'Gedenkfeier fir Franz Beckenbauer, deen de 7. Januar gestuerwe war.

D'Lëscht vun de berüümten Trauergäscht ass laang. Nieft villen bedeitende Personnagen aus dem däitsche Futtball, wéi de Paul Breitner oder de Bastian Schweinsteiger fir der nëmmen e puer ze nennen, waren och de Bundeskanzler Olaf Scholz an de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier am Stadion. De Bundespresident huet souguer eng Ried gehalen, an där hien dem Franz Beckenbauer grouss Verdéngschter fir Däitschland guttgeheescht huet.