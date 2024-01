D’Schwäiz géing sech och an Zukunft weiderhi fir een dauerhafte Fridden an der Ukrain asetzen, sou d’Presidentin Viola Amherd.

An de Schwäizer Bierger zu Davos hu sech des Woch Wirtschaft a Politik getraff, fir iwwer Theme wéi de Klimawandel, den Noost-Konflikt an de Krich an der Ukrain ze diskutéieren. Fir d’Schwäizer Regierung ass de World Economic Forum all Joers eng Méiglechkeet, mat villen internationale Partner zesummenzekommen.

Ënnert dem Motto “Rebuilding Trust”, Vertraue rëm Opbauen, hu sech des Woch iwwer 2.500 Persounen aus der internationaler Politik, Wirtschaft, Wëssenschaft a Kultur am Schwäizer Duerf Davos getraff. An der Begréissungsried huet d’Schwäizer Presidentin Viola Amherd (vun der Partei Die Mitte) appelléiert, datt d’Vertrauen zum Vollek onbedéngt rëm muss opgebaut ginn duerch een transparenten Austausch a Kompromësser. Real Fortschrëtter am Beräich vun der ökologescher Transformatioun wieren noutwendeg.

De Schwäizer Bundesrat huet vun der Geleeënheet profitéiert, fir bilateral Treffe mat iwwer 40 Acteuren ze organiséieren. Een Haaptthema war fir d’Regierung dobäi, iwwert d’Reprise vun de Verhandlung mat der EU ze diskutéieren. Dëst huet d’Viola Amherd an hirer Roll als Bundespresidentin och ënner aneren an engem Gespréich mam Lëtzebuerger Premier Luc Frieden betount.

Viru senger Visitt vum WEF war den ukrainesche President Wolodimir Selenskyj zu Bern, wou hie Membere vun der Regierung an all de Parteie mat Ausnam vun der Rietspartei SVP getraff huet. Op enger gemeinsamer Pressekonferenz hunn de Selenskyj an d’Schwäizer Presidentin annoncéiert, datt si ee Friddenssommet op héijem Niveau organiséiere wëllen. Deelhuelen dierfen all Länner, wou d’Souveränitéit vun der Ukrain unerkennen. D’Schwäiz géing sech och an Zukunft weiderhi fir een dauerhafte Fridden an der Ukrain asetzen, sou d’Viola Amherd. Op d’russesch Kritik, datt d’Schwäiz net méi neutral ass, sot d’Viola Amherd an de Medien, datt d’Schwäiz sech ëmmer op d’Säit vum internationalen humanitäre Recht an dem Vollek stellt. Russland ass säit dem Ufank vum Krich an der Ukrain dëst Joer net méi zu Davos vertrueden.