Iwwer 50.000 Mënschen hu mat Banneren, Plakater a Fändelen géint Rietsextremismus zu Hamburg um Jungfernstieg an um Rathausmarkt demonstréiert.

Et hunn därmoosse vill Leit do, dass d'Demonstratioun huet missen ofgebrach ginn. D'Police huet gefaart, dass d'Rettungsdéngschter am iwwerfëllten Zentrum vun der Hafestad net méi duerchkéimen.

D'Organisateuren hate mat ëm 10.000 Leit gerechent. Am Endeffekt waren iwwer 50.000 Leit komm, d'Organisateure schwätze souguer vu bis zu 80.000 Demonstranten.

Och an aneren däitsche Groussstied waren e Freideg Demonstratioune mat zéngdausende Leit. Ausléiser war en Treffe vu bekannte Leit aus der rietsextremer Zeen mat AfD-Fonctionnairen zu Potsdam.

D'Recherche vun der investigativer Redaktioun vu Correctiv hunn erginn, dass bei deem Treffen am November Pläng fir Expulsiounen am grousse Stil an d'Verdreiwung vu Millioune Leit diskutéiert gi sinn.