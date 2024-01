Eng éischte Kéier zanter e puer Wochen huet den US-President Biden nees mam israeelesche Premier Netanjahu telefonéiert.

D'Zweestaateléisung ass ëmmer nach eng Optioun an et besteet d'Méiglechkeet, dass den israelesche Premier Benjamin Netanjahu e palästinensesche Staat och acceptéiert. Dovunner ass den US-President Joe Biden no engem Telefonat mam israeelesche Premierminister Benjamin Netanjahu iwwerzeegt, wéi de Kommunikatiounsdirekter vum Nationale Sécherheetsrot, John Kirby, e Freideg géintiwwer der Press am Wäissen Haus wësse gedoen huet. Eng Ausso, déi nawell fir grouss Iwwerraschung gesuergt huet. En Donneschdeg nach hat den israeelesche Premier nämlech vehement refuséiert, e palästinensesche Staat als Léisung fir de Konflikt ze acceptéieren. Och wann d'USA, als wichtegen Alliéierten, sech ëmmer nees dofir asetzen, sot den israeelesche Premierminister, hie misst och zu "beschte Kolleege" kënnen nee soen.

Et géing net ëm d'Schafe vun engem neie Staat goen, sot hien, mee ëm d'Erhale vun engem, deen et scho gëtt. D'Sécherheet vun engem jüddesche Staat kéint awer net garantéiert, wann Israel net de ganzen Territoire westlech vum Floss Jordan géing kontrolléieren, huet den Netanjahu gemengt. An dësem Territoire falen awer déi palästinensesch Gebidder, déi och scho virum Gaza-Krich vun Israel militäresch kontrolléiert gi sinn. D'Palästinenser hunn nëmmen déi administrativ Kontroll.

Den US-President Joe Biden hält awer un der Zweestaateléisung fest a weist sech wéi gesot optimistesch, dass dat och mam Netanjahu méiglech ass. Et gi vill verschidde Forme vun Zweestaateléisungen, sot hien. Eng Rei vu Länner, déi Member vun de Vereenten Natioune sinn, hu keen eegene Militär, esou den Demokrat nach als Beispill.

De Biden an den Netanjahu haten zanter bal ee Mount net méi offiziell matenee geschwat. D'USA sinn awer fir Israel de wichtegsten Alliéierten. Ma zanter dass déi israeelesch Attacke fir déi palästinensesch Zivilpopulatioun ëmmer méi katastrophal Konsequenzen hunn, kënnt och vu Washington entspriechend Kritik.

Dass elo Hëllefsgidder iwwert en israeeleschen Hafen an d'Gazasträif solle geliwwert ginn, huet den US-President iwwerdeems begréisst.