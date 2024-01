An den USA sinn zanter et virun e puer Deeg ugefaangen huet, extrem kal ze ginn, op d'mannst 50 Mënsche gestuerwen. Äis a Schnéi suerge fir vill Accidenter

Eleng am südlechen US-Bundesstaat Tennessee mellen d'Gesondheetsautoritéite 14 Doudeger. E Freideg Lokalzäit hat den Nationale Wiederdéngscht viru geféierleche Wanterstierm an äisegen Temperaturen an der Mëtt an am Oste vum Land gewarnt.

De Gouverneur vu Kentucky huet e Freideg fënnef Doudeger confirméiert. Oregon huet dräi bestätegt. Am nordwestlechen US-Bundesstaat si 75.000 Mënschen ouni Stroum wouropshin den Noutstand ausgeruff gouf. Op engem Highway a Pennsylvania koumen der Police no en Dënschdeg fënnef Mënsche bei engem Accident ëm d'Liewen, weider Doudesfäll gouf et nach an de Bundesstaaten Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin a Washington.

Zanter Deeg scho ginn et quasi iwwerall an den USA hefteg Schnéistierm. Besonnesch betraff, de Weste vun New York. An der Géigend vu Buffalo si bannent fënnef Deeg knapp zwee Meter Schnéi gefall.

Wéinst den äisegen Temperature si sëllege Schoulen am Land zoubliwwen. Och de Fluchverkéier ass ageschränkt. Eleng e Freideg si Flightaware no iwwer 11.000 Flich ausgefall, eng 8.000 waren a Verspéidung.