No enger presuméierter israeelescher Attack op d'iranesch Revolutiounsgarden zu Damaskus, reklaméiert Teheran e Recht op Revanche.

En Appartementshaus an der syrescher Haaptstad war geziilt mat Rakéiten attackéiert ginn an ass komplett an de Koup gefall. Am Ganzen ass rieds vun 10 Doudegen.

Den Iran mécht Israel fir d'Attack responsabel an dreet mat enger Géigereaktioun. Dat israeelescht Militär huet sech bis ewell nach net zum Tëschefall geäussert.