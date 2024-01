D'Raumkapsel ass am Kader vun der Missioun Ax-3, organiséiert vun der privater Raumfaartentreprise Axiom Space zesumme mat der Nasa, bei d'ISS geflunn.

Déi véierkäppeg Crew besteet aus dem tierkesche Loftwaffepilot Alper Gezeravci, dem schwedeschen Astronaut Marcus Wandt, dem Italiener Walter Villadei an dem US-Spuenier Michael López-Alegría. Si goufen op der Internationaler Raumstatioun vun der Ekipp u Bord begréisst, déi sech aus zwee US-Astronautinnen, engem däneschen an engem japanesche Raumfuerer souwéi dräi russeschen Kosmonauten zesummesetzt.

Déi un enger SpaceX-Falcon-9-Rakéit befestegter Dragon-Kapsel war en Donneschdeg am Kennedy Space Center am US-Bundesstaat Florida gestart. Déi véier Europäer wäerte ronn zwou Wochen op der ISS bleiwen an do eng Rei Experimenter maachen. Zil ass et ënner anerem, d'Auswierkunge vun der Mikrogravitatioun op de mënschleche Kierper besser ze verstoen.