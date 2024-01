An Israel hunn e Samschdeg dausende vu Leit géint dem Netanjahu seng Regierung demonstréiert.

D'Demonstranten hu gefuerdert, dass dem Gaza-Krich direkt en Enn gesat gëtt, fir déi 130 Geiselen, déi nach vun der Hamas gefaange gehale ginn, fräi ze kréien.

Ma och op internationalem Niveau wiisst den Drock op den israeelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu, eng Zweestaateléisung net weider ze refuséieren. Den UN-Generalsekretär António Guterres sot e Samschdeg, de Refus, eng Zweestaateléisung fir Israel an d'Palästinenser z'acceptéieren, an de Refus d'Recht op Staatlechkeet fir d'palästinensescht Vollek sinn inacceptabel. Och d'USA a Frankräich drängen zu enger Zweestaateléisung.

Den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu dogéint widdersprécht dem US-President Joe Biden. E Samschdeg hat et aus dem Wäissen Haus geheescht, den Demokrat wier iwwerzeegt, eng Zweestaateléisung wier och mam Netanjahu méiglech.

Ënnert senger Legislatur géing et esou eng Optioun net ginn, huet den israeelesche Ministerpresident elo awer nach emol däitlech gemaach. Israeelesche Medien no bleift et bei dëser Positioun.

D'Palästinenser géingen domadder och nom Krich keen eegene Staat kréien. Israel wëll weiderhin déi komplett militäresch Kontroll iwwer d'Gazasträif, wann d'Hamas bis eliminéiert ass.